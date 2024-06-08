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Футболист сборной России: хочется биться за такого тренера, как Карпин

Игрок сборной России Вахания: хочется биться за такого тренера, как Карпин

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Футболист сборной России Илья Вахания заявил, что ему хочется биться за тренера национальной команды Валерия Карпина, передает «РБ Спорт».

«Когда тебе доверяют, у футболиста вырастают сзади крылья и хочется биться за такого тренера», — сказал Вахания.

В матче против Белоруссии, который прошел 7 июня, Вахания дебютировал за сборную России. Он провел на поле полный матч.

Встреча завершилась со счетом 4:0.

В составе российской команды точными ударами отметились Иван Обляков, Константин Тюкавин, а также Федор Чалов, который оформил дубль.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

Ранее Денису Глушакову не понравилось, что Россия засушила игру с Белоруссией.

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