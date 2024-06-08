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Карпин о скандале вокруг Сафонова: может, он сбежит

Карпин не знает, вернется ли вратарь Сафонов в Россию

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РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о скандале вокруг вратаря Матвея Сафонова, которому запретили выезд из России из-за задолженности по алиментам, передает Sport24.

«Не знаю, вернется ли он в Россию. Куда он денется? Может, сбежит», — сказал Карпин.

Ранее сообщалось о том, что Сафонову запрещен выезд из России из-за задолженности по алиментам в размере 60 миллионов рублей. Теперь его трансфер во французский «ПСЖ» находится на грани срыва. 7 июня Сафонов отыграл тайм в товарищеском матче против Белоруссии. Встреча завершилась победой России со счетом 4:0.

22 мая в СМИ впервые появилась информация, согласно которой «Краснодар» и французский «ПСЖ» приближаются к согласованию трансфера Сафонова. 25 мая «РБ Спорт» сообщил, что клубы достигли договоренности. Сумма сделки составит €20 млн, которая будет выплачена в рассрочку.

Ранее был подтвержден запрет на выезд вратаря Сафонова из России.

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