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Сафонов на фоне скандала попал в стартовый состав сборной России на игру с Белоруссией

Сафонов займет место в воротах сборной России в матче с Белоруссией

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РИА Новости

Стал известен состав сборной России на товарищеский матч против Белоруссии.

Россия: Сафонов, Горшков, Морозов, Дивеев, Вахания, Антон Миранчук, Тюкавин, Обляков, Кузяев, Глебов, Алексей Миранчук.

Встреча состоится 7 июня в Минске. Команды выйдут на поле в 20.00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

В июле 2021 года Валерий Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в клубе, но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул «Ростов». После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности.

Ранее Алексей Первушин заявил, что ждет от России уверенной победы над Белоруссией.

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Футбол. Чемпионат России
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