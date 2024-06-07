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Белоруссия может не выпустить вратаря Сафонова в ЕС

Юрист Бушманов: Белоруссия может не выпустить голкипера Сафонова в ЕС

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Александр Вильф/РИА Новости

Юрист Игорь Бушманов прокомментировал ситуацию с голкипером «Краснодара» Матвеем Сафоновым, которому ограничили выезд из России из-за задолженности по алиментам, передает Sport24.

Сейчас Сафонов находится в Белоруссии, где сборная России проведет товарищеский матч с местной национальной командой.

«С Белоруссией у нас единый таможенный союз. Там действуют те же ограничения на выезд, что и в России. У местных органов будут все основания, чтобы не выпустить Матвея Сафонова на территорию ЕС», — сказал Бушманов.

Также Бушманов отметил, что запрет на выезд будет снят, когда Сафонов полностью выплатит задолженность, а исполнительное производство в отношение него будет прекращено.

22 мая в СМИ впервые появилась информация, согласно которой «Краснодар» и французский «ПСЖ» приближаются к согласованию трансфера Сафонова. 25 мая «РБ Спорт» сообщил, что клубы достигли договоренности. Сумма сделки составит €20 млн, которая будет выплачена в рассрочку.

В прошедшем сезоне 25-летний Сафонов сыграл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 поединков отыграл «на ноль». Голкипер — воспитанник краснодарской команды.

Ранее сообщалось о том, что переход Сафонова в «ПСЖ» оказался на грани срыва.

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