Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Игрок «Балтики» наказан за неприличный жест в адрес «Зенита»

Радмановаца из «Балтики» дисквалифицировали за жест в адрес игрока «Зенита»

close
100%
Сергей Бобылев/РИА Новости

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал футболиста калининградской «Балтики» Николу Радмановаца за неприличный жест в адрес игроков петербургского «Зенита» после суперфинала Кубка России. Об этом заявил глава комитета Артур Григорьянц, его слова приводит РИА Новости.

Футболист после поединка показал средний палец. За этот жест он получил два матча дисквалификации, один из которых условно.

На следующий день после поединка Радмановац принес извинения за этот инцидент и заявил, что не имел в виду ничего плохого, поскольку произошедшее является локальной шуткой над его другом, игроком «Зенита» Страхиньей Эраковичем.

Поединок, который состоялся на московском стадионе «Лужники», завершился с результатом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака. Счет в матче открыла «Балтика», отличился Алекс Фернандес на 40-й минуте встречи. На 81-й минуте «Зенит» сравнял благодаря удару Нино. На 90+5 минуте победу петербургской команде принес Нуралы Алип.

Ранее агент Радмановаца объяснил, почему игрок показал средний палец «Зениту» в финале Кубка.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами