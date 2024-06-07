Игрок «Балтики» наказан за неприличный жест в адрес «Зенита»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал футболиста калининградской «Балтики» Николу Радмановаца за неприличный жест в адрес игроков петербургского «Зенита» после суперфинала Кубка России. Об этом заявил глава комитета Артур Григорьянц, его слова приводит РИА Новости.

Футболист после поединка показал средний палец. За этот жест он получил два матча дисквалификации, один из которых условно.

На следующий день после поединка Радмановац принес извинения за этот инцидент и заявил, что не имел в виду ничего плохого, поскольку произошедшее является локальной шуткой над его другом, игроком «Зенита» Страхиньей Эраковичем.

Поединок, который состоялся на московском стадионе «Лужники», завершился с результатом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака. Счет в матче открыла «Балтика», отличился Алекс Фернандес на 40-й минуте встречи. На 81-й минуте «Зенит» сравнял благодаря удару Нино. На 90+5 минуте победу петербургской команде принес Нуралы Алип.

Ранее агент Радмановаца объяснил, почему игрок показал средний палец «Зениту» в финале Кубка.