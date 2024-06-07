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Стало известно, почему сборная России не сыграет на Кубке Америки

РФС: сборная России не сыграет на Кубке Америки из-за бана ФИФА

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов объяснил, почему сборная России не имеет возможности принять участия в Кубке Америке — турнире, который проводится среди стран Южной Америки. Его слова приводит Sport24.

«Чтобы России принять участие в чемпионате Южной Америки как приглашенная сборная, необходимо снять ограничения со стороны ФИФА на участие в официальных международных соревнованиях. Можно рассуждать о любых историях: Кубке Африки, Кубке Южной Америки, вхождении в состав Азии. Но все они бессмысленны, если действует бан ФИФА», — заявил он.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

7 июня сборная России под руководством Валерия Карпина проведет товарищеский матч против национальной команды Белоруссии. Игра состоится в Минске и начнется в 20:00 по московскому времени.

Ранее Карпин заявил, что не считает сборную России фаворитом игры с Белоруссией.

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