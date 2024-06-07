«Зениту» предрекли непростую сделку по игроку «Спартака»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев подтвердил, что «Зенит» интересуется нападающим красно-белых Александром Соболевым, и отметил, что петербургскому клубу придется отдать за этот трансфер крупную сумму. Его слова приводит Metaratings.ru.

«У него действующий контракт, в котором прописана большая сумма отступных. Еще надо понимать, что зарплата у Соболева в «Спартаке» тоже немаленькая. Так что сделка для «Зенита» непростая. Будут ли «сине-бело-голубые» пытаться его приобрести? Думаю, будут», — заявил Кузьмичев.

О том, что «Зенит» интересуется Соболевым, 3 июня написал журналист Иван Карпов, отметив, что «Спартак» готов отдать Соболева в другой российский клуб за €30 млн. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

«Спартак» в апреле уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. После этого Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера команды. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. Со следующего сезона команду будет тренировать Деян Станкович.

Ранее Соболеву посоветовали не уходить из «Спартака» ради «Зенита».