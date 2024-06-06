Назван ключевой момент серии «Даллас» — «Эдмонтон»

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил», назвал для «Газеты.Ru» момент серии «Даллас Старз» — «Эдмонтон Ойлерз», когда у техасцев все пошло не так.

«Все разладилось в четвертой игре, когда они повели 2:0. И еще в рамках первого периода упустили свое преимущество. Вот тогда, мне кажется, был ключевой слом. И еще, что мне бросилось в глаза, что, наверное, Ноблок переиграл Дебура тренерски вот здесь. Потому что то, как Ноблок чувствует свою команду, это прям любо-дорого посмотреть. Потому что он добавил... Все его изменения, в общем, шли на пользу. Добавился Кори Перри — набрал первое очко в плей-офф. Он посадил Маклауда, выпустил его обратно — Маклауд сразу забил. Подключили Хенрика — он забил. Подключили Броберга вместо Деарне — Броберг забил», — подчеркнул Майков.

«Эдмонтон», уступая по ходу серии со счетом 1-2 по победам, смог выиграть противостояние — 4-2. Теперь команда Кристиана Ноблока в финале плей-офф Кубка Стэнли встретится с «Флорида Пантерз», обыгравшей в финале Восточной конференции «Нью-Йорк Рейнджерс» также со счетом 4-2.

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