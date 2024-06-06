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Радулов заключил контракт с клубом КХЛ

Александр Радулов стал хоккеистом ярославского «Локомотива»

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Николай Александров/РИА Новости

Нападающий Александр Радулов подписал контракт с ярославским «Локомотивом», передает пресс-служба команды.

Стороны заключили соглашение на один сезон.

«Приветствуем Александра в «Локомотиве» и желаем побед вместе с нашей командой», — говорится в сообщении.

В регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2023/24 Радулов сыграл 58 матчей, в которых забросил 16 шайб и отдал 24 результативные передачи. В первом раунде Кубка Гагарина «Ак Барс» уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» в пяти матчах (1-4).

В прошлом сезоне «Локомотив» дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил магнитогорскому «Металлургу» (0:4).

В составе сборной России Радулов дважды выигрывал чемпионат мира.

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее в КХЛ произошло историческое событие.

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