Радулов заключил контракт с клубом КХЛ

Нападающий Александр Радулов подписал контракт с ярославским «Локомотивом», передает пресс-служба команды.

Стороны заключили соглашение на один сезон.

«Приветствуем Александра в «Локомотиве» и желаем побед вместе с нашей командой», — говорится в сообщении.

В регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2023/24 Радулов сыграл 58 матчей, в которых забросил 16 шайб и отдал 24 результативные передачи. В первом раунде Кубка Гагарина «Ак Барс» уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» в пяти матчах (1-4).

В прошлом сезоне «Локомотив» дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил магнитогорскому «Металлургу» (0:4).

В составе сборной России Радулов дважды выигрывал чемпионат мира.

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее в КХЛ произошло историческое событие.