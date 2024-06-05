Названа дата перенесенного поединка между Биволом и Бетербиевым

Российские боксеры Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев проведут поединок 12 октября в Саудовской Аравии. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил тренер Бивола Геннадий Машьянов.

«Нет, это конкретная дата, конкретная программа. Люди, которые организовывают эти соревнования, — у них все до конца года расписано. Поэтому все даты официальные», — заявил он.

Изначально Бивол должен был встречаться с Бетербиевым за титул абсолютного чемпиона мира 1 июня, однако Бетербиев получил разрыв мениска на тренировке, и бой был перенесен. Биволу нашли нового соперника, и в ту же дату он одержал победу над Маликом Зинадом.

14 января Бетербиев одолел нокаутом британца Каллума Смита. Поединок Бетербиева и Смита завершился нокаутом в седьмом раунде. Бетербиев за несколько секунд дважды подряд отправил своего соперника в нокдаун, после чего угол британца выбросил полотенце. Таким образом, Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBC и WBO.

Бивол дебютировал в профессиональном боксе в 2014 году. Боксер остается непобежденным, за свою карьеру он одержал 23 победы в 23 боях (12 нокаутом). В 2013 году он выиграл Всемирные игры боевых искусств, а также стал вторым на Универсиаде. Бивол владеет титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации.

Ранее промоутер Фьюри отказался назвать Усика лучшим боксером мира.