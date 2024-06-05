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ЦСКА призвали довериться Игнашевичу

Экс-игрок «Терека» Лахиялов заявил, что ЦСКА мог бы довериться Игнашевичу

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший нападающий грозненского «Терека» Шамиль Лахиялов в интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил, что ЦСКА мог бы дать шанс на работу с командой экс-наставнику «Балтики» Сергею Игнашевичу.

По его словам, красно-синие могли бы пойти по пути петербургского «Зенита», который уже шесть лет тренирует их бывший игрок Сергей Семак.

«Не сказать, что сейчас Игнашевич этого сильно заслуживает, но можно было бы доверить ему ЦСКА, как в свое время «Зенит» доверился Семаку», — заявил Лахиялов.

Игнашевич, который на протяжении практически всей игровой карьеры выступал в московском ЦСКА, возглавил калининградский клуб в октябре 2021 года. До этого он тренировал столичное «Торпедо».

2 мая «Балтика» проиграла петербургскому «Зениту» в суперфинале Кубка России. Встреча, которая состоялась на московском стадионе «Лужники», завершилась со счетом 1:2.

«Балтика» завершила сезон в Российской премьер-лиге домашним поражением от столичного «Локомотива». Поединок завершился со счетом 1:3. Команда заняла предпоследнее место в РПЛ, набрав 26 баллов, и вылетела в Первую лигу.

Ранее московский ЦСКА призвали озаботиться новым нападающим.

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