Названо условие для успешной работы Николича в ЦСКА

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Валерий Масалитин, во время своей игровой карьеры выступавший на позиции нападающего за московский ЦСКА, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о предстоящем назначении Марко Николича главным тренером красно-синих, отметив, что специалисту будет очень важна поддержка руководства клуба во время работы.

«По Николичу все покажет только сезон. Сейчас наверняка будут какие-то перемены в штабе, он придет со своим штабом. Как все это будет выглядеть? Но если руководство доверилось – пусть это будет Николич, Игнашевич, Ивич, – главное, чтобы была помощь сверху. Тому тренеру, кому доверили», — считает Масалитин.

ЦСКА по окончании сезона уволил Владимира Федотова, под руководством которого команда в первый год заняла второе место в Российской премьер-лиге и выиграла Кубок страны, но затем стала только пятой в следующем чемпионате. Следующим главным тренером станет серб Марко Николич, уже работавший в России и выигрывавший медали чемпионата с московским «Локомотивом».

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