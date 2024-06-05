Тренер Валиевой рассказал, как ее буллили в детстве

Первый тренер фигуристки Камилы Валиевой Игорь Лютиков в интервью РИА Новости заявил, что спортсменка терпела издевательства со стороны других фигуристок во время занятий.

По его словам, Валиева не сразу рассказала о давлении со стороны сверстниц.

«В какой-то момент Камила подверглась буллингу со стороны других девочек в группе. Я их специально взял, чтобы ей не скучно одной было, а в итоге это привело вот к чему. Камила была осторожной девочкой и, видимо, посчитала, что рассказывать о таком нельзя. Поэтому я сам узнал о всех деталях не сразу», — заявил специалист.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире.

Ранее первый тренер Валиевой назвал ее слабые стороны.