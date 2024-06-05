Стало известно, кто будет тренировать «Локомотив»

Руководство московского «Локомотива» достигло принципиальной договоренности с главным тренером Михаилом Галактионовым о продолжении сотрудничества. Об этом в интервью «Матч ТВ» заявил председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных.

По его словам, трудовое соглашение с наставником будет подписано минимум на два года.

«Можно спокойно работать, тот полученный опыт, который был наработан за последние полтора года непосредственно в «Локомотиве», можно будет преобразовывать в результат», — заявил Нагорных.

«Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял четвертое место, набрав 53 очка. «Зенит» оформил требл — помимо РПЛ команда выиграла также Суперкубок и Кубок России.

На втором месте в РПЛ оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб встал выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона РПЛ обыграли соперников дважды — матч первого тура завершился со счетом 3:1.

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