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Черчесов пропустит июньские игры сборной Казахстана

Черчесов пропустит матчи сборной Казахстана против Армении и Азербайджана

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Reuters

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов пропустит июньские матчи национальной команды против Армении и Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба Казахстанской федерации футбола (КФФ).

По официальной информации, готовить сборную к играм будет Руслан Балтиев, выполняющий роль ассистента 60-летнего россиянина. Отмечается, что Черчесов приступит к работе во время международной паузы в сентябре 2024 года.

До Черчесова пост наставника казахстанской сборной занимал Магомед Адиев, который совмещал посты в национальной команде и грозненском «Ахмате». Под его руководством сборная Казахстана отобралась в дивизион В Лиги наций.

Черчесов начал тренировать сборную России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.

Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский «Ференцварош». Он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В июле 2023 года он был уволен после вылета из квалификации Лиги чемпионов.

Ранее мадридский «Реал» показал домашний комплект формы на сезон-2024/25.

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