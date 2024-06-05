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Винер высмеяла главу МОК Баха за то, что молился Вовану и Лексусу

Глава ВФХГ Винер высмеяла Томаса Баха за то, что тот помолился Вовану и Лексусу

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РИА Новости

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что международная спортивная система деградирует на фоне отечественной. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, из-за этого руководители международных спортивных организаций запугивают дружественные страны, желающие принять участие в российских соревнованиях.

«Их боятся и запугивают. Вон Бах молился Вовану и Лексусу. Вот до чего мы докатились», — заявила Винер.

В апреле Бах поговорил с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые представились «африканским чиновником». В этом интервью он провел молебен для срыва Игр дружбы — 2024 в России.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Елена Вяльбе обратилась в полицию из-за угроз в ее адрес.

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