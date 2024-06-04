«Ислама не любят ни в России, ни в США»: боец UFC о Махачеве

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян в интервью OUTSIDE_MMA высказался о своем отношении к чемпиону промоушена в легком весе, россиянину Исламу Махачеву, заявив, что того не любят ни в США, ни в России.

«Многие в России не любят Ислама. Русские его не любят, потому что он без флага выходит. Плюс он с Дагестана, там особое (отношение)… А в Америке Ислама не любят, потому что он побеждает американцев», — заявил Царукян.

В ночь на 2 июня Махачев одолел представителя США Дастина Порье на турнире UFC 302, который прошел в Нью-Джерси. Бой завершился досрочной победой 32-летнего российского бойца техническим нокаутом в пятом раунде после приема «гильотина», из-за которого Порье был вынужден сдаться. По итогам поединка Махачев защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории.

Для Махачева, который занимает первое место среди всех бойцов вне весовых категорий, эта победа стала 26-й в профессиональной карьере в 27 боях. Порье проиграл девятый бой из 40.

Ранее тренер Махачева заявил, что хочет увидеть бой своего подопечного с Конором Макгрегором.