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«Проклятья фанатов «Спартака» ему до одного места»: Соболева сравнили с Дзюбой

Тренер Овчинников сравнил Соболева с Дзюбой на фоне слухов о трансфере в «Зенит»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников сравнил 27-летнего нападающего «Спартака» Александра Соболева с воспитанником красно-белых Артемом Дзюбой, который перешел в петербургский «Зенит» в 2015 году.

Ранее стало известно, что «Зенит» рассматривает возможность трансфера Соболева из «Спартака».

«Соболев — это уровень «Зенита», почему бы и нет. Где-то это будет напоминать путь Дзюбы. Соболев же по-футбольному дерзкий, наглый. «Зениту» именно такие и нужны, потому что среди бразильцев нельзя быть русским, там нужны такие русаки, которые локтями умеют расталкивать», — сказал Овчинников.

Тренер предположил, что этот трансфер станет «скандальным» из-за напряженных отношений между фанатами «Спартака» и «Зенита». Однако специалист отметил, что в последнее время Соболев не показывал свою лучшую игру в составе красно-белых.

По мнению Овчинникова, смена обстановки может пойти на пользу нападающему.

«В случае ухода Соболеву проклятья болельщиков «Спартака» — до одного места. Как говорится, ему хоть плюй в глаза — все божья роса. Не думаю, что Соболев будет реагировать на спартаковских болельщиков», — подытожил Овчинников.

В сезоне-2023/24 Соболев записал на свой счет 10 голов и девять результативных передач в 34 матчах за «Спартак». Его контракт с красно-белыми истекает летом 2026 года.

Ранее стало известно, что российский тренер может возглавить клуб, который борется за еврокубки.

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