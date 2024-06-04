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Российский тренер может возглавить клуб, который борется за еврокубки

Legalbet: тренер Сергей Юран может возглавить азербайджанский «Туран Товуз»

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Российский тренер Сергей Юран попал в список кандидатов на пост главного тренера клуба «Туран Товуз», который выступает в Премьер-лиге Азербайджана. Об этом сообщает Legalbet.

Главной целью «Туран Товуз» в предстоящем сезоне является попадание в еврокубки.

Победитель Премьер-лиги Азербаджайна участвует в Лиге чемпионов, серебряный призер — в Лиге Европы, а бронзовый призер и команда, занявшая четвертое место, — в Лиге конференций.

Таким образом, будущему главному тренеру нужно будет поднять «Туран Товуз» в топ-4 турнирной таблицы чемпионата.

Сезон-2023/24 «Туран» завершил на шестом месте, набрав за сезон 48 очков.

По информации источников Legalbet, руководство «Туран Товуз» спокойно относится к тому факту, что в 2016 году Сергей Юран работал главным тренером армянского клуба «Мика».

Последним местом работы 54-летнего специалиста был «Пари НН», откуда его уволили 28 апреля после поражения от грозненского «Ахмата» (1:5) в матче Российской премьер-лиги.

Ранее Мбаппе сделал громкое заявление о конфликте с руководством «ПСЖ».

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