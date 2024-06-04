В «Зените» не исключили подписание игрока «Спартака» Соболева

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев не стал прямо отвечать на вопрос об интересе клуба к нападающему московского «Спартака» Александру Соболеву. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Трансферные слухи не комментируем. Трансферная работа началась. Все будете узнавать вовремя. У нас был и Дзюба, и Быстров возвращался из «Спартака». У нас запретов нет», — заявил он.

О том, что «Зенит» интересуется Соболевым, 3 июня написал журналист Иван Карпов, отметив, что «Спартак» готов отдать Соболева в другой российский клуб за €30 млн. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

«Спартак» в апреле уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. После этого Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера команды. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. Со следующего сезона команду будет тренировать Деян Станкович.

Ранее футболист «Зенита» официально перешел в ЦСКА.