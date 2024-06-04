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Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024

Суперкомпьютер Opta считает Англию главным фаворитом Евро-2024

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Carl Recine/Reuters

Суперкомпьютер Opta назвал Англию главным фаворитом Евро-2024.

Английская сборная победит на турнире с вероятностью 19,9%. На втором месте идет Франция (19,1%), замыкает тройку Германия (12,4). Наименьшие шансы на титул у сборной Грузии (0,1%). Шансы сборной Италии защитить титул чемпионов Европы — 5%.

Английская сборная сыграет в одной группе с Данией, Сербией и Словенией.

Англичане еще не побеждали на Евро. В 2021 году Англия дошла до финала турнира, где проиграла Италии в серии пенальти. Наиболее титулованными являются сборные Испании и Германии, которые выигрывали Евро по три раза.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) назвали дату возможного возвращения России в международные турниры ФИФА и УЕФА.

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