В 60 городах России прошел «Зеленый марафон»

Благотворительный забег Сбера «Зеленый марафон» состоялся в 60 городах России от Южно-Сахалинска до Калининграда, а также в белорусском Могилеве.

В нем приняли участие 130 тыс. бегунов — их пришли подержать семьи и близкие. В общей сложности на спортивном благотворительном празднике присутствовало более 200 тыс. человек.

«Сегодня «Зеленый марафон прошел в 60 городах России, в нем приняли участие свыше 200 тыс. человек. Бежали со смыслом, ведь в этот день мы собираем деньги на благотворительность в помощь детям с особенностями развития и опытом сиротства. На данный момент уже собрано 27 млн рублей, и я уверен, что эта цифра еще увеличится», — прокомментировал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, который также принял участие в забеге на дистанции 4,2 км.

К марафону также присоединились звезды спорта, руководители городов и регионов, министры и депутаты, деятели культуры и искусства и даже два космонавта.

«Я очень люблю бегать, участвую в таких забегах, наверное лет шесть. Я вернулся буквально недавно из космоса — в марте, и еще восстанавливаюсь. Поэтому уже мечтал вернуться в форму и принять участие в соревнованиях. И рад, что принял участие в этом забеге», — поделился космонавт «Роскосмоса» Константин Борисов.

Другой участник забега, Герой России, космонавт «Роскосмоса» Сергей Корсаков рассказал, что преодолел выбранную им дистанцию с большим удовольствием.

«Сегодня такая замечательная погода, такие замечательные люди, что я не смог отказаться. И пробежал. Чтобы иметь космическое здоровье, нужно как раз бегать. И космонавты этим при подготовке и занимаются — мы очень много бегаем и на Земле и в космосе. Это прямой путь и к долголетию, и к свершениям», — поделился впечатлениями он.

Взрослые любители бега соревновались на дистанциях от 4,2 км до 42,2 км. Также была скандинавская ходьба на 4,2 км, командный забег на 4,2 км и командная эстафета 5х4,2 км.

В спортивную программу входили также забеги на 400, 600 и 800 метров для детей.

Самых маленьких поддерживали папы и мамы — они вместе со своими детьми вышли на дистанцию.

«Зеленый марафон» стал настоящим семейным фестивалем в поддержку здорового образа жизни, где проводятся зарядки, много интересных мастер-классов, спортивных активностей и интерактивных развлечений для участников всех возрастов.

Министр спорта России Михаил Дегтярев назвал проведение «Зеленого марафона» прекрасной традицией. Он напомнил, что этот год объявлен президентом России Владимиром Путиным годом семьи и отметил, что на празднике было много семей.

«Любовь к России и спорту нас объединяет», — заявил Дегтярев.

«Мне кажется, что это большой праздник для всех. Люди, как правило, приходят сюда семьями и чувствуют свое причастие к большой команде и очень большому, делу — помощи детям», — заявил Герман Греф.