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Боец Шлеменко: плакаты с Инстасамкой надо снять

Боец Шлеменко выступил против певицы Инстасамки

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил, что он выступает против творчества певицы Инстасамки, передает «Спорт-Экспресс».

«Я бы снял плакаты с ней. Я ее ни разу не слышал, но говорят, что ничего хорошего. Сейчас есть такое общество «Отцы», то есть общество многодетных отцов. Вот они против этого. Я полностью поддерживаю», — сказал Шлеменко.

В декабре 2023 года Шлеменко одолел серба Александра Ивича. Бой прошел в Екатеринбурге и завершился досрочно в первом раунде — арбитр остановил поединок на отметке 4:57. Шлеменко доминировал на всей дистанции боя, сумев повалить на настил оппонента, а затем применив добивающие удары кулаками по голове вместе с удушающим приемом.

В общей сложности Шлеменко в смешанных единоборствах провел 79 боев, в которых одержал 63 победы и потерпел 15 поражений. Один бой с участием россиянина завершился вничью, еще один — был признан несостоявшимся. В июле 2023 года Шлеменко победил в первом раунде бразильца Алекса Оливейру на турнире в Омске.

Ранее Магомед Исмаилов затребовал 50 млн за реванш со Шлеменко.

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