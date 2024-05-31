Домнина рассказала, какие комментарии про Костомарова задели ее

Оксана Домнина, супруга фигуриста Романа Костомарова, заявила на YouTube-канале Бес Комментариев», что встречала в интернете комментарии про ее мужа, которые ее задевали.

«Это редко встретишь, но есть такие мысли у людей: «Да какой он герой? Заболел, а из него героя сделали». Я могу сказать, что у каждого свое понимание слова «герой». Также нас упрекали, что мы ходим на все мероприятия. Но мы ходим, наверное, процентов на пять мероприятий, на которые нам предлагают», — сказала Домнина.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», впервые после больницы выйдя на лед на коньках.

Ранее Домнина рассказала о реакции детей на ампутации отца.