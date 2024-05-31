Широков о фаворите Суперфинала Кубка России: игра покажет

Бывший футболист сборной России Роман Широков заявил, что в Суперфинале Кубка России между калининградской «Балтикой» и петербургским «Зенитом» нет фаворита, передает «Спорт-Экспресс».

«В финальном матче все может случиться. На бумаге «Зенит» — потенциальный победитель. Как будет на деле, покажет игра», — сказал Широков.

Суперфинал Кубка России пройдет 2 июня в «Лужниках». По итогам завершившегося сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» стал чемпионом России, а «Балтика» вылетела в Первую лигу.

На пути к Суперфиналу «Балтика» обыграла московский «Спартак». «Зенит» по сумме двух матчей победил столичный ЦСКА.

Клуб, который выиграет Кубок России, не сможет сыграть в Лиге Европы из-за того, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее стала известна бригада арбитров на Суперфинал Кубка России.