Теннисист Котов о поражении от Синнера: я возил его по корту

Российский теннисист Павел Котов после поражения от итальянца Янника Синнера в третьем круге «Ролан Гаррос» заявил, что сделал все, что мог, передает «Чемпионат».

«Объективно Янник обыграл меня по делу. Он сейчас первый по миру. Я пробовал, было много розыгрышей. Я и возил его по корту, и глубину использовал, и ширину. Но все возвращалось обратно», — сказал Котов.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 27 минут, завершилась со счетом 4:6, 4:6, 4:6.

На счету Котова один эйс и одна двойная ошибка. Синнер исполнил два эйса, допустил одну невынужденную ошибку и реализовал три брейк-поинта из 13.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее поражение Карена Хачанова на «Ролан Гаррос» объяснили грубой ошибкой.