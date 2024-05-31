Бестемьянова: фигуристы, меняющие российское гражданство, здесь не нужны

Олимпийская чемпионка и призер Игр Наталья Бестемьянова заявила, что спортивное гражданство меняют только те фигуристы, которые не смогут попасть в сборную России, передает Sport24.

«Меня не напрягает, что за последнее время столько фигуристов меняют гражданство. У нас очень много хороших фигуристов. Уходят лишь те, кому нет места в сборной. Эти спортсмены здесь не нужны», — сказала Бестемьянова.

31 мая стало известно о том, что фигурист Даниил Гришин получил открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), чтобы выступать за сборную Франции.

В 2022 году Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов из России от соревнований. Пока вопрос о возвращении россиян на международную арену рассмотрен не был. Последним турниром для российских фигуристов стали Олимпийские игры в Пекине.

Ранее сообщалось о том, что два фигуриста из России планируют выступать за Польшу.