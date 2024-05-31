Во Франции предотвращена подготовка теракта, планировавшегося во время ОИ

Французские власти задержали подозреваемого в подготовке теракта, который планировался во время олимпийского футбольного турнира 2024 года, передает BFMTV со ссылкой на Генеральное управление внутренней безопасности страны.

Террористический акт должен был произойти во время футбольного матча в Сент-Этьене.

«В ходе операции, проведенной 22 мая, был задержан 18-летний выходец из Чечни. Он подозревается в подготовке теракта во время футбольных соревнований в Сент-Этьене», — заявили в Генеральное управление внутренней безопасности Франции.

Олимпийские игры должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее террористы обещали организовать атаки на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов.