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Кузяев претендует на звание автора лучшего гола сезона во Франции

Полузащитник «Гавра» Кузяев стал номинантом на приз за гол сезона во Франции

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Panoramic/Global Look Press

Полузащитник «Гавра» и сборной России Далер Кузяев претендует на звание автора лучшего гола прошедшего сезона во французской Лиге 1. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Помимо Кузяева, на приз претендуют гол его одноклубника Андре Айю, а также мячи форвардов «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и Ли Кан Ина, игрока «Нанта» Мустафы Мохамеда, Ламина Камары («Ницца»), Камори Думбии («Брест»), Эдона Жегровы («Лилль») и Тежи Саванье («Монпелье»).

Проголосовать за Кузяева можно по ссылке.

Кузяев стал игроком «Гавра» 12 июля 2023 года. Хавбек подписал контракт до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет играл за петербургский «Зенит». В прошедшем сезоне чемпионата Франции Кузяев провел 30 матча, забив два мяча и отдав две результативные передачи.

В турнирной таблице Лиги 1 «Гавр» занял 15-е место, сохранив прописку на будущий сезон.

Ранее Артем Дзюба опубликовал пост, посвященный завершению карьеры в «Локомотиве».

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