Убежавших из России в США фехтовальщиков не допустили до Олимпиады

Фехтовальщики Константин Лоханов, Сергей Бида и Виолетта Бида, ранее представлявшие Россию на международных стартах, не выступят на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

В начале 2024 года спортсмены, перебравшиеся в США, начали процедуру по ускоренному получению гражданства этой страны.

«Эти фехтовальщики не будут выступать за сборную США на Олимпийских играх в Париже», — говорится в сообщении Федерации фехтования США.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.



Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

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