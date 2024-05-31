Тренер «Ахмата» Адиев покинул сборную Казахстана

Казахстанская федерация футбола (КФФ) на своем официальном сайте объявила об уходе Магомеда Адиева с поста главного тренера национальной сборной.

По официальной информации, тренер объяснил свое решение завершить работу в сборной семейными обстоятельствами.

«КФФ была готова к подобному развитию событий и сделает свой выбор нового тренера в начале следующей недели», — говорится в пресс-релизе организации.

Адиев возглавил сборную Казахстана в апреле 2022 года. Под его руководством команда заняла первое место в своей группе Лиги наций и поднялась в дивизион B.

5 апреля Адиев возглавил грозненский «Ахмат». 4 апреля пост главного тренера «Ахмата» покинул Мирослав Ромащенко. Он возглавлял клуб с августа 2023 года. В последнем матче под его руководством «Ахмат» уступил «Оренбургу» в рамках Кубка России.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Ахмат», набрав 35 очков, занял итоговое десятое место в турнирной таблице.

Ранее информацию об уходе Алексея Миранчука из «Аталанты» назвали слухами.