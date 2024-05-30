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В «Краснодаре» объяснили, почему проиграли «Зениту» гонку за чемпионство

Игрок «Краснодара» Оласа назвал совокупностью деталей проигранное чемпионство

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа объяснил, почему команда проиграла петербургскому «Зениту» гонку за чемпионство в Российской премьер-лиге. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мне кажется, разница по итогу сложилась в совокупности мелких деталей. У нас было большое количество хороших матчей, как, например, дома против «Рубина», «Локомотива», когда по совокупности деталей мы сыграли вничью. Поэтому все так и сложилось», — сказал Оласа.

«Зенит» обыграл «Ростов» в заключительном, 30-м туре Российской премьер-лиги со счетом 2:1 и выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. Команда набрала 57 баллов. Чемпионат страны выиграл бы «Краснодар», если бы «Зенит» сыграл вничью или проиграл.

На втором месте в РПЛ оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб встал выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона Российской премьер-лиги обыграли соперников дважды — матч первого тура завершился со счетом 3:1.

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