Стало известно, когда Станкович проведет первую тренировку со «Спартаком»

Первая тренировка футболистов московского «Спартака» под руководством сербского специалиста Деяна Станковича пройдет 21 июня на базе команды в Тарасовке. Информация об этом была опубликована на официальном сайте красно-белых.

18 июня футболисты «Спартака» пройдут углубленное медицинское обследование, после чего состоятся тесты на функциональную готовность. Футболисты, которые были вызваны в свои национальные сборные, прибудут в расположение клуба позднее.

«Спартак» объявил о назначении серба Деяна Станковича главным тренером команды 16 мая 2024 года. Он приступит к работе с сезона‑2024/25. Контракт с тренером рассчитан на два года. На этом посту он сменил Владимира Слишковича, который был исполняющим обязанности после увольнения Гильермо Абаскаля.

Ранее Станкович тренировал сербскую «Црвену Звезду» (трижды завоевал с ней золотые медали национального чемпионата), венгерский «Ференцварош» (тоже привел команду к золоту) и итальянскую «Сампдорию».

Во время игровой карьеры Станкович становился чемпионом Италии в составе «Интера» и «Лацио», а также побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее экс-игрок «Спартака» признался, что был в шоке из-за назначения Станковича.