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Российского тяжелоатлета лишили олимпийской медали

Российского тяжелоатлета Руслана Албегова лишили бронзовой медали Олимпиады-2012

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Российский тяжелоатлет Руслан Албегов лишен бронзовой медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в категории свыше 105 килограммов. Информация об этом появилась на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Награду передадут южнокорейцу Чон Сан Гюну. Спортсмен получит переданную медаль на церемонии в Олимпийском парке в Париже 9 августа.

На Олимпийских играх в Лондоне Албегов в категории свыше 105 кг среди мужчин занял третье место, подняв в общей сумме с рывком и толчком 448 кг. Золотая и серебряная медали достались по итогам соревнований иранцам Бехдаду Салими и Саджаду Ануширавани соответственно.

В октябре 2020 года Международная федерация тяжелой атлетики дисквалифицировала спортсмена за нарушение антидопинговых правил на четыре года, срок его дисквалификации был рассчитан с 9 декабря 2017-го по 9 декабря 2021 года. Албегов обладатель двух золотых медалей чемпионата мира, также дважды он становился лучшим на европейском первенстве. О лишении этих наград в МОК не сообщали.

Ранее ультиматум МОК по поводу допуска боксеров на Игры-2028 назвали позором.

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