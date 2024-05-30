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В «Урале» объяснили увольнение Гончаренко

Президент «Урала» Иванов об увольнении Гончаренко: команде нужны перемены

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему клуб уволил Виктора Гончаренко с поста главного тренера. Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Мы благодарим Виктора Михайловича за почти два года, проведенных в Екатеринбурге. Но с сожалением констатируем: выполнить задачу на первый стыковой матч не удалось. Команде нужны перемены», — заявил Иванов.

В первом стыковом матче за право играть в Российской премьер-лиге в сезоне-2024/25 «Урал» проиграл тольяттинскому «Акрону». Встреча прошла на «Екатеринбург Арене» в присутствии 13 500 зрителей и завершилась победой тольяттинцев 2:0. В составе победителей отличились 27-летний защитник Неманья Анджелкович и 21-летний полузащитник Кирилл Данилин, голы были забиты на 67-й и 72-й минутах соответственно.

Ответная игра состоится в Жигулевске 1 июня. Стартовый свисток прозвучит на стадионе «Кристалл» в 15:00 по московскому времени.

Гончаренко тренировал «Урал» с 2022 года. До этого он работал в «Краснодаре», московском ЦСКА, «Уфе».

Ранее Юрий Семин не увидел логики в отставке Гончаренко.

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