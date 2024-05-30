Еще одна российская фигуристка намерена сменить спортивное гражданство

Российская фигуристка Виктория Барахтина работает над получением открепления от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Об этом в комментарии «Матч ТВ» сообщила мать спортсменки Елизавета Барахтина.

«Виктория хотела бы выступать за Канаду. Но открепление мы пока не получили, точной причины нам не сообщили», — заявила она.

13-летняя Барахтина в сезоне-2023/23 заняла четвертое место на турнире на призы Елены Чайковской и 13‑е место на первенстве Москвы старшего возраста.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов до участия в летних Олимпийских играх — 2024. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В 2022 году Международный союз конькобежцев отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Пока вопрос о возвращении россиян на международную арену рассмотрен не был. Последним турниром для российских фигуристов стали Олимпийские игры в Пекине.

Ранее появилась информация, что спортивная пара российских фигуристов хочет сменить спортивное гражданство.