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Медведев на отказе прошел Кецмановича во втором круге «Ролан Гаррос»

Кецманович отказался от борьбы в игре с Медведевым на «Ролан Гаррос»

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Stephanie Lecocq/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг «Ролан Гаррос».

В матче второго круга Медведев встречался с сербом Миомиром Кецмановичем. При счете 6:1, 5:0 Кецманович отказался от дальнейшей игры из-за проблем с физическим состоянием.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В следующем круге Медведев сыграет с победителем пары Мариано Навоне — Томаш Махач.

В первом круге «Ролан Гаррос» Медведев в четырех сетах обыграл 54-ю ракетку мира — немца Доминика Кепфера. Матч закончился со счетом 6:3, 6:4, 5:7, 6:3 в пользу российского теннисиста.

28-летний Медведев занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и является первой ракеткой России. В его активе 20 титулов ATP. В 2021 году Медведев в составе российской команды завоевал Кубок Дэвиса и Кубок ATP. Он шесть раз доходил до финальных матчей турниров Большого шлема, но сумел победить лишь однажды — на Открытом чемпионате США (US Open) в 2021 году.

Ранее Медведев назвал свою цель на «Ролан Гаррос».

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