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Фигуристка Худайбердиева: русских любят в Европе

Фигуристка Худайбердиева рассказала, что русских любят в Европе

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Александр Вильф/РИА Новости

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева рассказала о своем отпуске в Европе, заявив, что там любят русских, передает «Матч ТВ».

«Пообщавшись со многими иностранными фигуристами, я могу с уверенностью сказать, что русских любят, по русским скучают. Вся эта ненависть и культурная отмена только в заявлениях чиновников», — сказала Худайбердиева.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В 2022 году Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов из России от соревнований. Пока вопрос о возвращении россиян на международную арену рассмотрен не был. Последним турниром для российских фигуристов стали Олимпийские игры в Пекине.

Ранее Александра Трусова показала, как отдыхает на пляже с Софьей Самоделкиной.

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