«Прогрессирует, в отличие от Медведева»: рассуждения о травме Синнера назвали глупостью

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» оценила шансы итальянского теннисиста Янника Синнера добиться успеха на «Ролан Гаррос».

«Синнер находится в феноменальной физической форме, показывает яркую, интересную игру и постоянно прогрессирует, в отличие от того же Даниила Медведева.

Что касается его восстановления от травмы перед «Ролан Гаррос», то я ничего не могу сказать (Синнер только 18 мая вернулся к тренировкам на корте после травмы бедра. — «Газета.Ru»). Конечно, если ты нездоров физически и не готов полноценно играть, то результата не будет.

Но гадать, в каком состоянии находится Синнер, было бы глупо. Его уровень тенниса 100% позволит выиграть «Ролан Гаррос», но по физической форме и здоровью трудно давать комментарии», — сказала Пивоварова.

В первом круге «Ролан Гаррос» Синнер обыграл американца Кристофера Юбэнкса (6:3, 6:3, 6:4), во втором справился с обладателем wild card из Франции Ришаром Гаске (6:4, 6:2, 6:4), а в третьем итальянцу предстоит встреча с российским теннисистом Павлом Котовым.

Синнер является второй ракеткой мира. Котов занимает 56-е место в мировом рейтинге.

Ранее была раскрыта причина провальной игры Медведева.