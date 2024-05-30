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Российская фигуристка рассказала, как ее ударила Тарасова

Фигуристка Бестемьянова рассказала, как ее ударила тренер Татьяна Тарасова

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РИА Новости

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала, что однажды ее ударила тренер Татьяна Тарасова, передает «Советский спорт».

«Она никогда не была со мной грубой. Когда она меня ударила, это был психологический прием. Одним движением она привела меня в чувство. Но в остальное время она была ласковой мамой», — сказала Бестемьянова.

Бестемьянова является олимпийской чемпионкой, четырехкратной чемпионкой мира и четырехкратной чемпионкой Европы в танцах на льду.

В апреле 2019 года Бестемьянова и ее партнер Андрей Букин были введены в Зал славы мирового фигурного катания.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В 2022 году Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов из России от соревнований. Пока вопрос о возвращении россиян на международную арену рассмотрен не был. Последним турниром для российских фигуристов стали Олимпийские игры в Пекине.

Ранее Тарасова оправдала рукоприкладство в спорте.

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