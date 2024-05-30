Экс-игрок «Спартака» о назначении Станковича: я был в шоке

Бывший футболист и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов признался, что был шокирован от того, что красно-белые назначили на пост наставника клуба серба Деяна Станковича, передает Bobsoccer.

«Я был в шоке, когда узнал. Если уж приглашать иностранного специалиста, то с тренерским именем. Лучше бы назначили россиянина. «Спартак» любит удивлять. Видимо, вновь решил это сделать», — сказал Ледяхов.

«Спартак» объявил о назначении серба Деяна Станковича главным тренером команды 16 мая 2024 года. Он приступит к работе с сезона‑2024/25. Контракт с тренером рассчитан на два года.

Ранее Станкович тренировал сербскую «Црвену Звезду» (трижды завоевал с ней золотые медали национального чемпионата), венгерский «Ференцварош» (тоже привел команду к золоту) и итальянскую «Сампдорию».

В бытность игроком Станкович становился чемпионом Италии в составе «Интера» и «Лацио», а также побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее легенда «Спартака» рассказал, кто бы мог возглавить команду вместо Станковича.