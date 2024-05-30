Экс-тренер сборной России по волейболу: игрок, двухметровая глыба, стоит и плачет

Бывший главный тренер сборной России Владимир Алекно рассказал, что самым сложным в его работе с национальной сборной были моменты, когда он объявлял игроку, что он не едет на турнир, передает сайт Всероссийской федерации волейбола.

«Мои помощники из тренерского штаба никогда не приходили на собрания, где должен был об этом объявить. Игрок, двухметровая глыба под 120 кг, стоит и плачет. Какие тут слова подобрать?» — сказал Алекно.

Алекно приводил сборную России к победе на Олимпийских играх 2012 года. С сезона-2024/25 специалист будет возглавлять петербургский «Зенит».

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов до участия в летних Олимпийских играх - 2024. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Россияне и белорусы не смогут выступать в командных видах спорта.

Ранее волейболист Олег Антонов объяснил решение выступать за сборную Италии.