Главный тренер сборной Франции о Мбаппе: он мог бы забивать больше

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос о плохой форме форварда Килиана Мбаппе, отметив, что игрок забил всего 44 мяча, передает AS.

«Он забил всего 44 гола за сезон. Правда, он мог бы и больше, но хорошо. Он сыграл в финале Кубка Франции, был активен. Другие перестали играть раньше или не играли за свой клуб», — сказал Дешам.

10 мая Мбаппе официально объявил о том, что после завершения сезона-2023/24 покинет французский клуб. Из-за того, что его контракт истекает 30 июня 2024 года, форвард покидает «ПСЖ» в статусе свободного агента.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом.

На «Сантьяго Бернабеу» уже начали продавать шарфы с изображением французского форварда, соответствующие фото появились в сети. При этом пока официально о переходе объявлено не было. Ожидается, что это случится в июне 2024 года.

Ранее Мбаппе рассказал, когда объявит о переходе в новый клуб.