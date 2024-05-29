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«Акрон» обыграл «Урал» в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ

«Акрон» переиграл «Урал» в первом переходном матче за право сыграть в РПЛ

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В первом переходном матче за право провести сезон-2024/25 в Российской премьер-лиге (РПЛ) тольяттинский «Акрон» оказался сильнее екатеринбургского «Урала».

Встреча прошла на «Екатеринбург Арене» в присутствии 13 500 зрителей и завершилась победой команды из Первой лиги со счетом 2:0. В составе победителей отличились 27-летний защитник Неманья Анджелкович и 21-летний полузащитник Кирилл Данилин, голы были забиты на 67-й и 72-й минутах соответственно.

Ответная игра состоится в Жигулевске 1 июня. Стартовый свисток прозвучит на стадионе «Кристалл» в 15:00 по московскому времени.

Лучшей командой Первой лиги по итогам сезона стали «Химки». Вместе с ними прямую путевку в слитный дивизион завоевало махачкалинское «Динамо». Во втором стыковом матче встретятся «Пари НН» и тульский «Арсенал».

Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. Серебряные медали по итогам сезона завоевал «Краснодар», бронзовые — у московского «Динамо».

Ранее было объявлено имя нового тренера мюнхенской «Баварии».

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