Джоковичу предсказали фиаско на «Ролан Гаррос»

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» оценила шансы Новака Джоковича защитить титул «Ролан Гаррос» в 2024 году.

«Новаку будет все сложнее и сложнее защищать свои титулы и выигрывать «Большие шлемы», потому что появилось много молодых ребят. Они бесстрашные и прибавляют с каждым турниром. Те же Янник Синнер, Карлос Алькарас, Александр Зверев. Новаку все труднее соответствовать их уровню.

Не знаю, чего ждать от него на «Ролан Гаррос». Судя по предыдущим результатам, Джокович находится не в лучшей форме. К тому же в его команде произошли перестановки.

Думаю, на этот «Большой шлем» ему будет сложно собраться и защитить титул. Но, возможно, к Уимблдону он наберет форму и покажет свой лучший теннис. Но на «Ролан Гаррос» я бы не делала на него большую ставку», — сказала Пивоварова.

В первом круге «Ролан Гаррос» Джокович встретился со 148-й ракеткой мира Пьер-Югом Эрбером из Франции, который попал на турнир благодаря wild card.

Джокович одержал победу со счетом 6:4, 7:6, 6:4.

Ранее стало известно, как Джокович проверил своих новых тренеров перед «Ролан Гаррос».