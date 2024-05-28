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Поражение Карацева в первом круге «Ролан Гаррос» объяснили недостатком уверенности

Теннисистка Петрова: Карацеву не хватает игровой уверенности

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Fuminori Ogane/The Yomiuri Shimbun/Reuters

Российский теннисист Аслан Карацев проиграл в первом круге Открытого чемпионата Франции представителю Казахстана Александру Шевченко во многом из-за недостатка игровой уверенности. Об этом «Газете.Ru» заявила экс третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады — 2012, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова.

«Все хотят выиграть и на «Большом шлеме», все заточены на победу, на то, чтобы выложиться по максимуму, набрать очки, заработать хорошие призовые. Шевченко сейчас великолепно играет — он и помладше Аслана, и повыше в рейтинге стоит. У Карацева последние несколько сезонов, в целом, не очень удачные, не так много матчей он выигрывает в первых кругах. И игровой уверенности ему не хватает. Здесь он проиграл в пяти сетах — все могло сложиться совсем иначе, ведь он вел по партиям 2:1», — указала Петрова.

Также она высказалась о неудаче Романа Сафиуллина, проигравшего сербу Душану Лайовичу.

«Сафиуллин тоже проиграл в пяти сетах — обидно, столько часов потратил на корте. Но он играл с опытным Лайовичем, который очень хорошо знает грунтовое покрытие. Матч мог пойти в любую сторону, но выиграл более опытный», — сказала теннисистка.

Карацев проиграл Шевченко со счетом 4:6, 6:4, 6:1, 1:6, 4:6. Лайович взял верх над Сафиуллиным со счетом 4:6, 7:5, 6:4, 6:7 (6:8), 6:4.

Ранее Петрова заявила, что Медведеву некомфортно играть на грунте.

Ранее была названа причина, по которой Даниил Медведев проиграл сет в матче с Кепфером.

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