В «Спартаке» надеются на возвращение Промеса

Тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович признался, что у него нет никакой новой информации по нападающему красно-белых Квинси Промесу. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Нет, это уже старая история. Вы сами знаете, что и как с ним случилось. Надеюсь, эта история для Квинси как человека закончится хорошо. Мы ждем Промеса в «Спартаке», надеемся, он вернется», — заявил Слишкович.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. Футболист был выпущен из тюрьмы 17 мая.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

«Спартак» по итогам сезона-2023/24 в Российской премьер-лиге стал пятым.

Ранее бывший игрок «Спартака» высказался об изменившемся отношении к Промесу.