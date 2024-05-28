Российские фигуристы хотят сменить спортивное гражданство

Российские фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин, выступающие в парном катании, планируют сменить спортивное гражданство. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Решение по поводу перехода пары под флаг другой страны Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) примет зимой. Приоритетной страной для продолжения карьеры спортсменов является Армения.

В прошедшем сезоне пара заняла пятое место на втором этапе Гран‑при России.

Примечательно, что ранее одиночница Софья Титова получила открепление от ФФККР. Она будет представлять Армению.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов до участия в летних Олимпийских играх - 2024. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований в 2022 году. Пока вопрос о возвращении россиян на международную арену рассмотрен не был. Последним турниром для российских фигуристов стали Олимпийские игры в Пекине.

Ранее Бутырская рассказала, можно ли считать фигуристов, которые сменили гражданство, предателями.