В России заявили о высоком уровне Надаля после его поражения на «Ролан Гаррос»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился размышлениями о поражении испанского теннисиста Рафаэля Надаля в первом круге Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») от представителя Германии Александра Зверева. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Не думаю, что Рафаэлю нужны советы со стороны. Рафа — один из величайших теннисистов за всю историю, такие, как он, играют до тех пор, пока сами получают удовольствие от игры. Сегодня Рафаэль сыграл на очень высоком уровне, с учетом всех обстоятельств», — сказал Селиваненко.

Поединок, который продолжался 3 часа 4 минуты, завершился в трех сетах с результатом 3:6, 6:7 (5:7), 3:6. Надаль не сумел выиграть ни одной партии.

Стоит отметить, что Надаль 14 раз в карьере выигрывал «Ролан Гаррос» — это самый удачный турнир серии Большого шлема в его карьере. Всего испанский теннисист в карьере одержал 22 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Он — обладатель карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде (победа на всех турнирах Большого шлема и олимпийское золото не в один год).

Ранее Надаль прояснил ситуацию со своей дальнейшей карьерой.