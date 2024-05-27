Экс-тренер «Спартака» одним словом описал прошедший сезон в РПЛ

Бывший тренер московского «Динамо» и «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что прошедший сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) был одним из самых интересных за последнее время.

По его словам, эту поспособствовало сохранение чемпионской интриги до последнего тура.

«Это был один из интереснейших чемпионатов, с обилием борьбы и интриги. Явного лидера не было. Думаю, что в следующем сезоне первые шесть команд могут ставить задачу по борьбе за чемпионский титул», — заявил эксперт.

В заключительном матче сезона-2023/24 «Зенит», которым руководит Сергей Семак, обыграл «Ростов» со счетом 2:1 и завоевал шестое чемпионство подряд. Команда набрала 57 баллов. До этого все команды, которые выигрывали турнир, набирали большее количество очков.

На втором месте оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона РПЛ обыграли соперников дважды.

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